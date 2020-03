Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Depuis le début du confinement à cause du coronavirus, le couple d’horticulteurs a tout au plus vendu 2 % des volumes habituels. « La situation est minable », résume Mickaël qui s’est résolu à jeter sa production de tulipes et de renoncules. Dans les serres (5 000 m²), attendent aussi des roses et des alstroemeres. « Elles sont magnifiques mais on n’a pas la vente ». 100 % en direct Le couple de trentenaires commercialise 100 % de sa production en direct. En temps ordinaire, « nous sommes présents sur les marchés du Mans (Sarthe), de Cholet (Maine-et-Loire) et de Brissac-Quincé (Maine-et-Loire), mais ils sont aujourd’hui fermés et même s’ils rouvrent, la vente de fleurs ne sera pas concernée. » > À lire aussi : Dérogation, un quart des marchés alimentaires vont rouvrir (31/03/2020) Localement, l’activité « deuil » continue d’assurer un petit débouché. Rien d’extraordinaire mais « les fleuristes étant fermés, on nous appelle un peu plus », relève Mickaël qui a assuré trois livraisons la semaine dernière. Les légumes sauvent le reste Reste enfin le magasin de l’exploitation, « qui a pu rester ouvert parce que nous produisons aussi des légumes », explique Mickaël. Un choix stratégique opéré il y a tout juste deux ans et dont le couple se félicite aujourd’hui. « L’an dernier, les légumes ont assuré 40 % de notre chiffre d’affaires. Tant qu’on peut continuer à travailler et que le magasin reste ouvert, on tiendra », assure-t-il. Anne Mabire

