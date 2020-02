Le groupe Casino se lance dans la commercialisation en France de burgers et saucisses végétales produits par la société américaine Beyond Meat. Une galette à base de pois, de betterave, d’huile de noix de coco et de fécule de pomme de terre remplace le steak de viande.

Le groupe Casino va vendre les burgers et les saucisses à base de végétaux de la start-up vegan américaine Beyond Meat, dans ses 500 magasins en France, sous enseigne Monoprix, Franprix, Géant et Casino supermarchés, annonce-t-il le 31 janvier 2020.

« L’apparence, la cuisson et la saveur du bœuf »

Déjà servi dans trois restaurants parisiens spécialisés dans le hamburger – PNY, Rosaparks et Steak & Shake –, ce burger sans viande sera commercialisé à compter de ce lundi 3 février 2020 par Casino, après avoir fait un « démarrage réussi » en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, dans des chaînes de supermarchés telles qu’Albert Heijn, Delhaize, Tesco et Coop, précise le distributeur dans un communiqué.

Ce burger contient une galette à base de pois, de betterave, d’huile de noix de coco et de fécule de pomme de terre « conçue pour avoir l’apparence, la cuisson et la saveur du bœuf », explique Casino. Et d’ajouter qu’il est le « premier grand distributeur en France à commercialiser » les produits de Beyond Meat.

Beyond Meat défend une fabrication responsable

Dépourvue de soja, de gluten et d’OGM, sa fabrication produit « 90 % de gaz à effet de serre en moins, réduit de 46 % l’énergie nécessaire, a 99 % d’impact en moins sur les pénuries d’eau et réduit de 93 % l’utilisation des terres » comparé à un steak de bœuf, selon Beyond Meat. Les alternatives à la viande, comme les burgers à base de soja, existent déjà depuis plusieurs décennies.

Less is more: No GMOs, no soy, no gluten. Choose to #GoBeyond.



Learn more about our powerful plant-based ingredients here ➡️ https://t.co/geG8IAD0Ua pic.twitter.com/jUT8jqdomA — Beyond Meat (@BeyondMeat) February 2, 2020

> À lire aussi sur DecodAgri : « La viande artificielle émet-elle moins de gaz à effet de serre que l’élevage ? » (23/10/2019)

Les start-ups à l’assaut des produits végétaux

Mais des sociétés comme les américaines Beyond Meat et Impossible Burger s’attellent depuis une dizaine d’années à créer des produits à base de végétaux se rapprochant au plus près du goût, de la texture et de la saveur de la vraie viande.

> À lire aussi : « L’expansion de la viande végétale » (15/01/2020)