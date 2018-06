Le député LREM du Maine-et-Loire Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, a estimé mardi que si la France parvient à « diviser par dix ou par vingt » les quantités de glyphosate utilisées dans le pays, « on aura fait notre travail ».

L’herbicide devrait être supprimé en France d’ici trois ans dans 80 à 90 % de ses utilisations classiques, ont déclaré la semaine passée Emmanuel Macron et plusieurs ministres.

Interrogé sur LCP pour savoir si ce chiffre était un objectif ou une certitude, Matthieu Orphelin a estimé que « tout le monde dit’’on va y arriver’’, donc tant mieux ». « Si on arrive à diviser par dix ou par 20 l’usage du glyphosate en trois ans, on aura fait notre travail. Qu’il reste quelques exceptions pour quelques usages, à ce moment-là, c’est acceptable », a-t-il estimé.

« Ce qui a été annoncé par les ministres (de la Transition écologique Nicolas) Hulot et (de l’Agriculture Stéphane) Travert vendredi me donne satisfaction » : « un plan de bataille », avec « l’ensemble des acteurs qui devront donner leurs engagements d’ici trois semaines sur les réductions de glyphosate, le centre de ressources pour aider les agriculteurs, le suivi trimestre par trimestre de la baisse des quantités de vente et de consommation de glyphosate pour voir qu’on est sur la bonne trajectoire pour aller vers l’élimination des usages en trois ans », a-t-il énuméré.

Tenant d’une inscription dans la loi d’une interdiction du produit d’ici 2021, proposition rejetée par le gouvernement, le député a néanmoins assuré que ce dossier n’était « pas une défaite » pour Nicolas Hulot.

Stéphane Travert et Nicolas Hulot ont précisé vendredi les modalités de sortie de l’herbicide pour l’agriculture française, qui sera notamment accompagnée d’une force d’organisation temporaire pilotée par les deux ministères.