Interfel, l’interprofession des fruits et légumes frais, demande un accroissement « significatif » des autorisations d’ouverture de marchés. Ces derniers constituent en effet un enjeu d’accessibilité des produits frais et économique pour la filière.

Un tiers des marchés couverts et de plein vent ont rouvert en France, dans le respect du protocole sanitaire établi par le guide gouvernemental après le confinement mis en place à cause de l’épidémie de Covid-19. L’application de ces consignes permet aux préfets et aux maires d’accorder les autorisations d’ouverture en garantissant la santé des personnes.

Des réouvertures insuffisantes

Ce constat « pourrait laisser penser que les deux tiers des opérateurs concernés ne pourraient pas mettre en place le guide recommandé par les pouvoirs publics, observe Interfel dans un communiqué diffusé ce 11 avril 2020. Or, les professionnels sont affirmatifs : ils sont en capacité, avec l’aide des maires, de maintenir une offre de produits frais en toute sécurité », martèle l’interprofession qui dénonce une « distorsion évidente », entre les départements, d’accès aux lieux de vente « qui sont pourtant les relais naturels des offres régionales ».

Un appel aux maires et préfets

L’interprofession demande le soutien des préfets et maires face à la pandémie de coronavirus pour rouvrir le plus grand nombre de marchés possibles, dès lors que les conditions du guide gouvernemental, « validé conjointement par les professionnels et les pouvoirs publics » sont réunies.

Le ministre de l’Agriculture a lui aussi appelé dimanche 12 avril 2020 les maires et les préfets à favoriser la réouverture des marchés. « Le marché, c’est le lieu où les personnes âgées vont acheter leurs poireaux, deux pommes de terre, une salade, et ils mangent de belle façon. Le marché c’est l’endroit où l’agriculture française passe 30 % de sa production de fruits et légumes frais », affirme Didier Guillaume.

Favoriser l’écoulement de la production

L’enjeu est en effet économique, les marchés contribuant au soutien de la consommation de fruits et légumes frais, et à la pérennité des producteurs fortement engagés dans les circuits courts. « L’accès aux marchés pour l’ensemble des opérateurs et dans les conditions fixées de sécurisation contribue à réduire, dans de nombreux cas, la concentration des achats et à améliorer la qualité des conditions d’accessibilité des produits frais au sein de l’ensemble des lieux de commercialisation », rappelle Interfel.