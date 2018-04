Fruits d’été

Ils vont se faire désirer

réservé aux abonnés

15 h

Verger de pêches en bio à Saint-Michel-de-Llotes, dans les Pyrénées-Orientales. © Frédérique Ehrhard

Le coup de froid de la fin de février puis le temps frais et humide en mars ont réduit le potentiel dans les vergers. Le marché européen devrait être plus dégagé qu’en 2017, en abricot comme en pêche et nectarine. Et la commercialisation devrait démarrer avec une à deux semaines de retard.