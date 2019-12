pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Après un repli en 2018, les surfaces de pois en France sont reparties à la hausse en 2019, à 173 000 ha », ont indiqué Terres Inovia et Terres Univia dans une note diffusée le 16 décembre 2019. Grâce à un climat favorable au printemps, le rendement moyen national s’établit à 40 q/ha. Il est supérieur à celui des quatre années précédentes. Près de 700 000 t ont été produites, ce qui est proche de 2017.

Une qualité qui répond aux attentes

Teneur en protéines des pois (récolte de 2019). © Terres Univia et Terres Inovia

La qualité de la récolte est par ailleurs satisfaisante, avec une teneur en protéines moyenne à 22,2 % de la matière sèche (MS). C’est 0,5 point de plus qu’en 2018, mais légèrement inférieure à la moyenne des 10 dernières années (22,5 % MS).

« Les graines présentent un bel aspect visuel », avec une quasi-absence de graines tachées et attaquées par les insectes, ainsi que très peu d’impuretés, précisent les instituts. « Seul bémol, un taux un peu élevé de graines cassées/splittées, sans doute dû à une humidité à la récolte particulièrement faible (12,3 %) ». Plus de la moitié des lots contient plus de 1 % de graines cassées ou splittées, ce qui peut limiter leur utilisation en alimentation humaine ou dans l’industrie agroalimentaire.

« Compte tenu de ces résultats, la plupart des lots récoltés en 2019 peuvent convenir pour un débouché en alimentation humaine, et l’ensemble des lots peut être utilisé en alimentation animale », concluent-ils.