Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture le 22 juillet 2019, au 1er juillet, les surfaces de fraises en 2019 seraient de 3 350 ha, stables par rapport à 2018. La production nationale, 59 740 tonnes, progresserait de 14 % sur un an et de 5 % par rapport à la moyenne de 2014 à 2018. Les récoltes ont été satisfaisantes tout au long de la campagne, le bon développement ayant été permis par la douceur des températures et les épisodes de fraîcheur maintenant un bon état sanitaire.

Un redressement des prix en juin

Cependant, le marché est resté globalement saturé du fait d’une demande peu soutenue jusqu’en mai et de la concurrence ibérique. Les prix ont été la plupart du temps inférieurs à ceux de 2018 et de la moyenne quinquennale. Cependant, les fortes chaleurs de juin activent la consommation et permettent à l’offre d’être écoulée sans souci. En juin 2019, les prix sont en hausse de 4 % par rapport à ceux de 2018 et de 9 % par rapport à ceux de la moyenne de 2014 à 2018.