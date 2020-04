pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le groupe Soufflet a annoncé le 30 mars dans un communiqué de presse, le déploiement d’un programme de formations sur l’agriculture de conservation des sols (ACS). Pour les agriculteurs, il s’agit d’un cycle de formation à distance sous la forme de conférences en ligne dénommées « Les rendez-vous d’une campagne agricole ».

Partenariats

Ce programme est développé avec iCoSystème, spécialiste de l’ACS, ainsi que Sky Agriculture (société d’agroéquipement) et Lallemand (société spécialisée dans la santé et la nutrition des plantes). « L’objectif est de déployer un panel de techniques agronomiques issues de la recherche de terrain auprès des agriculteurs clients de Soufflet Agriculture », détaille le négoce agricole. D’autres formations sont prévues également pour les équipes terrain (80 personnes en France), toujours en partenariat avec iCoSystème.

Durabilité des filières

L’engagement de Soufflet Agriculture « pour promouvoir l’ACS s’inscrit dans la démarche de renforcement de la durabilité de ses filières », commente Cédric Bellec du service ACI (agronomie conseils agriculture), chargé du développement de cette pratique auprès des agriculteurs chez Soufflet agriculture, cité dans le communiqué.

D’autres initiatives ont déjà été mises en place sur le thème de l’ACS, notamment dans le cadre du programme SoilTeQ à l’international ou de l’organisation de démonstrations et de rencontres sur le terrain entre experts et producteurs de chaque région pour faire connaître et promouvoir cette approche agronomique. « Soufflet Agriculture est par ailleurs partenaire de la plateforme expérimentale pluriannuelle de Poix (Marne) qui fournit des données sur la couverture permanente des sols », précise également le négoce.