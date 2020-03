« Au milieu de l’épidémie de Covid-19, le secteur européen des produits frais garantit un approvisionnement continu en fruits et légumes frais surs et de haute qualité pour les consommateurs », a assuré Freshfel Europe.

Avec la fermeture de restaurants et cafés dans de nombreux États membres, « les consommateurs dépendent de plus en plus de la disponibilité de fruits et légumes frais dans les points de vente au détail pour la consommation à domicile », indique l’association européenne de produits frais dans un communiqué du 17 mars 2020.

Si la fermeture des postes frontaliers en Europe pour les populations a retardé certaines opérations dans la chaîne d’approvisionnement des produits frais, toutes les mesures possibles ont été prises tout au long de la chaîne pour maintenir l’approvisionnement.

Aucune preuve de transmission par l’alimentation

« La filière est en discussion avec les autorités publiques pour garantir un « couloir frais » aux camions transportant des fruits et légumes frais hautement périssables pour garantir un approvisionnement rapide. Cela comprend la sécurisation des véhicules et des conducteurs, et l’introduction de protocoles pour assurer les flux commerciaux.

Les discussions sont également centrées sur la sécurisation des ressources pour la prochaine saison de cueillette, comme avoir suffisamment d’employés pour cueillir dans les vergers et travailler dans les stations d’emballage et plus loin dans la chaîne d’approvisionnement », poursuit Freshfel Europe.

Bien que l’Autorité européenne de sécurité des aliments ait déclaré qu’il n’y a aucune preuve que la transmission par la consommation alimentaire pourrait se produire, le secteur rappelle aux consommateurs de suivre les recommandations de précaution émises par l’OMS (organisation mondiale de la santé) sur les bonnes pratiques d’hygiène lors de toute manipulation et préparation des aliments.

Cela comprend le lavage des mains, l’utilisation de différentes planches à découper et couteaux pour la viande crue et les aliments cuits et éviter la contamination croisée potentielle entre les aliments cuits et non cuits, rappelle l’organisme européen.