Dans une note de conjoncture Agreste, explique que, pour la laitue ; la campagne d’hiver a débuté sur des cours soutenus par rapport à la moyenne quinquennale.

À l’automne la demande a été suffisante pour « soutenir les cours face à une offre en retrait ». La période des fêtes de fin d’année a aussi dynamisé le marché de la salade, maintenant les prix au-dessus de la moyenne 2014-2018 jusqu’en janvier 2020.

Le confinement déséquilibre le marché

En revanche, en février 2020, la demande « atone et le commerce morose » ont entraîné une chute des prix. Ils étaient donc en retrait par rapport à la campagne précédente.

« L’annonce du confinement à la mi-mars achève de déséquilibrer le marché », relate Agreste. L’organisme souligne ainsi que la demande s’est largement effondrée, même si « certaines petites structures » sont bien parvenues à écouler leur production (AMAP et vente à la ferme).

La chaîne d’approvisionnement a également été perturbée en raison d’un manque de main-d’œuvre. Agreste remarque le développement de « nouveaux circuits de distribution » (paniers et commande en ligne).

Toutefois, pour les exploitants dont la production était à destination de la restauration collective les difficultés persistent. « Les destructions au champ sont inévitables pour endiguer la baisse des cours », commente Agreste.

La production recule

L’organisme précise tout de même qu’en mars 2020, les prix se sont maintenus « à des niveaux traditionnels à cette période, stables par rapport à la moyenne et 2 % au-dessus de ceux de mars 2019 ».

Dans ce contexte les exportations ont ainsi largement reculé. Cependant, en cumul d’octobre 2019 à février 2020, les exportations (15 615 tonnes), sont en hausse de 34 % sur un an et les importations (42 450 tonnes) de 5 % sur un an.

Côté production, au 1er avril 2020, Agreste estime les surfaces nationales en laitues de la campagne d’hiver 2019- 2020, à 3 700 ha. Elles seraient donc en baisse de 3 % en glissement annuel. La production d’hiver (270 millions de têtes) afficherait une diminution de 6 % sur un an et de 26 % par rapport à la moyenne quinquennale.

