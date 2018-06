« Dans ces heures sombres, la solidarité se met en place, en effet, certains salariés ont décidé de participer au capital de la nouvelle société, des petites sommes qui misent bout à bout deviennent représentatives, détaille l’entreprise dans le communiqué diffusé ce 28 juin 2018. Les élus locaux, le maire de Ribécourt et la députée Carole Bureau-Bonnard ainsi que le président de la Région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, nous ont assuré de leur soutien. Pour l’équilibre de l’offre de reprise, il reste encore 800 000 € à trouver. »

Audience le 10 juillet prochain

Le tribunal a reporté l’audience au 10 juillet prochain « pour savoir si la société sera ou non placée en liquidation judiciaire ». Selon le communiqué, l’entreprise a « connu une année 2016 très difficile, comme l’ensemble de la filière agricole, faisant suite à des rendements catastrophiques […]. Malgré une année 2017 en nette progression, et une équipe de cadres renouvelée et motivée, des difficultés sont encore présentes et conduisent à placer l’entreprise en redressement judiciaire le 17 avril 2018. »