Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 67% Vous avez parcouru 67% de l'article

Dans une note, l’Unifa (Union des industries de la fertilisation) indique qu’« il se dessine une campagne en recul pour l’azote et le phosphore ». En effet, même si les surfaces de tournesol et de maïs grain progressent respectivement de +10 % et +5 %, et qu’elles recevront encore des apports d’ici au 30 juin (1), les estimations de livraisons sont attendues en baisse. À la fin de mars, l’azote était en recul de 13 % par rapport à la moyenne des trois dernières campagnes, le phosphore de 14 %. « Les derniers mois de livraison seront décisifs quant à la portée de la tendance en baisse des livraisons », indique l’Unifa, qui s’attend toutefois à une fin de campagne en « légère progression sur le potassium ». H.P.

Dans une note, l’Unifa (Union des industries de la fertilisation) indique qu’« il se dessine une campagne en recul pour l’azote et le phosphore ». En effet, même si les surfaces de tournesol et de maïs grain progressent respectivement de +10 % et +5 %, et qu’elles recevront encore des apports d’ici au 30 juin (1), les estimations de livraisons sont attendues en baisse. À la fin de mars, l’azote était...