Dans son bulletin hydrologique de janvier, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) fait état d’une forte remontée des niveaux des nappes d’eau souterraines en France.

Selon le bulletin hydrologique du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) publié le 14 janvier, les pluies de l’automne et de décembre se sont traduites par une « forte remontée des niveaux » des nappes d’eau souterraines au 1er janvier. « Après un étiage 2019 plus intense que la moyenne sur l’ensemble du territoire, la situation s’améliore considérablement », note le BRGM. Des maximums historiques ont même été enregistrés en Adour-Garonne du fait de pluies intenses, malgré des niveaux globalement « modérément bas » en octobre. Dans la vallée du Rhône, les nappes « accusent toujours les déficits pluviométriques de ces dernières années, associés à de fortes sollicitations durant l’été », mais « l’effet bénéfique de la recharge commence à se faire ressentir », indique le bureau. Seule exception à la recharge généralisée : la nappe du sud de l’Alsace. « La pluviométrie déficitaire en décembre se ressent […], avec des niveaux stables et bas ». Niveaux satisfaisants en sortie d’hiver « En janvier 2019, la pluviométrie devrait permettre de poursuivre la recharge de l’ensemble des nappes », prévoit le BRGM. Il s’attend à une amélioration lente dans les prochaines semaines. « Ce début de recharge permet d’espérer des niveaux satisfaisants pour l’ensemble des nappes en sortie d’hiver », indique-t-il. > À lire aussi : Bulletin hydrologique — La recharge automnale des nappes a commencé (15/11/2019) H.P.

