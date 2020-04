pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Conformément au règlement européen, la Commission européenne a annoncé le 24 avril 2020 l’application, dès le 27 avril, de droits de douane à l’importation de maïs (semences ou non). « Ces droits sont déclenchés quand le prix du maïs américain CAF Rotterdam passe sous le seuil de 152 €/t », explique l’AGPM dans sa note hebdomadaire, qui souligne la chute des cours aux États-Unis. Le montant de la taxe est équivalent à la différence entre 157 €/t et le prix CAF Rotterdam, soit 5,27 €/t actuellement. Le seigle et le sorgho sont également concernés pas ce dispositif, à hauteur de 5,27 €/t également.

> À lire aussi : Bourse de Chicago, le maïs plombé par la rechute du pétrole (28/04/2020)

Du maïs ukrainien à droit nul

« Cependant, du fait de la faiblesse de la parité €/$, les droits devraient rester limités, estime l’AGPM. Par ailleurs, les importateurs européens se positionnent d’ores et déjà sur les contingents d’importation ukrainiens à droit de douane 0, ce qui limitera l’impact de ces droits de douane. »