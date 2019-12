« La superficie d’oléagineux dans l’Union européenne diminuerait légèrement pour s’établir à 11,4 millions d’hectares en 2030, avec des tendances divergentes selon les cultures », indique la Commission européenne dans ses prévisions à moyen terme publiées le 10 décembre 2019. La production de colza reculerait, mais la demande en tourteau resterait constante. La surface dediée à cette culture chuterait à 5,8 millions d’hectares. A contrario, celle de soja poursuivrait sa croissance rapide dans et atteindrait 1,3 million d’hectares en 2030 (+ 3 % par an).

Une récolte de graines au niveau de sa moyenne 2017-2019

La production de graines oléagineuses dans l’Union européenne resterait au niveau de sa moyenne 2017-2019, à 32 millions de tonnes. À noter, une augmentation substantielle de la production de graines de soja qui atteindrait 4,1 millions de tonnes en 2030, compensant la récolte de colza en baisse.

La consommation intérieure reste forte. Les importations augmentent, notamment en soja pour répondre à la demande croissante de production de viande de porc. Elles se stabiliseraient vers la fin de la période de projection à 17,2 millions de tonnes. Il s’agit d’une augmentation modeste de 2,1 millions de tonnes par rapport aux niveaux actuels. Les importations de colza pourraient également atteindre 5 millions de tonnes.

Une production stable d’huiles végétales

La production d’huiles végétales dans l’Union européenne augmenterait légèrement de 0,2 % par an et atteindre 16,7 millions de tonnes en 2030. Si le développement du marché des biocarburants au cours de la dernière décennie a été le principal moteur de sa croissance, les perspectives sont plus limitées. Une diminution des importations d’huile de palme pour la production de biocarburant est attendue, sous l’effet de pressions sanitaires et environnementales, ce qui pourrait stimuler l’utilisation d’huiles d’oléagineux originaires de l’Union européenne.

Une demande accrue en protéins végétales

La demande croissante en protéines d’origine végétale, tant en alimentation animale qu’humaine, se répercutera sur la production de protéagineux, prévoit la Commission européenne dans son rapport. La production devrait atteindre 6,3 Mt.

En 2030, près de 2,3 millions d’hectares seraient consacrés à ces cultures. « Une légère augmentation des rendements est attendue à long terme grâce à l’amélioration des pratiques agricoles, mais à un rythme plus lent que la décennie précédente. Cela est dû en partie au fait que les protéagineux sont très sensibles aux conditions météorologiques », indique le rapport.

> À lire aussi : Des rendements de betteraves en hausse de 4 t/ha d’ici 2030 (19/12/2019)

J.P.