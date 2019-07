Départements d’outre-mer

Maintien des aides à la filière du sucre

14 h

Photo d’illustration. © Pixabay

Le gouvernement reconduit l’aide de l’État à la filière de la canne et du sucre pour un an, afin de compenser la fin des quotas de production à la Réunion et en Guadeloupe.