Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 24% Vous avez parcouru 24% de l'article

La préfecture de l’Eure vous a autorisé à effectuer des tirs, comment cela se passe concrètement ? Une fois l’arrêté signé, on peut intervenir quand on veut. Le louvetier doit prévenir, au moins 24 heures avant chaque intervention, la direction départementale des Territoires (DDT), la fédération départementale des Chasseurs, l’Office français de la biodiversité (OFB) et la gendarmerie. Pour le sanglier, nous pratiquons le tir de nuit. C’est efficace et on arrive à limiter les dégâts. Les techniques utilisées varient en fonction de l’espèce concernée. Comment un agriculteur peut-il requérir votre service ? Pour pouvoir bénéficier de l’intervention d’un louvetier, l’agriculteur ayant subi des dégâts doit se tourner vers la préfecture. Celle-ci prendra un arrêté dérogatoire et contactera le louvetier concerné. Patrick Pluchet, lieutenant de louveterie en Eure. © P.Pluchet Comment le louvetier est-il choisi ? Nous sommes répartis par secteur. Dans le département de l’Eure, il y a dix-sept lieutenants bénévoles, animés par la passion, avec chacun leur circonscription d’action. La mienne est composée d’une trentaine de communes. Est-ce que tout le monde peut être louvetier ? Pour être lieutenant de louveterie, il faut poser une candidature lorsque des places se libèrent. Dans le département de l’Eure, trois postes étaient à pourvoir à l’automne 2019. Quatorze candidats se sont présentés. Plusieurs conditions doivent être réunies(1). Les candidats sont reçus par la fédération des Chasseurs, la DDT, l’OFB et la chambre d’Agriculture, qui contrôlent leurs compétences. Propos recueillis par Suzie Terrier

Une fois l’arrêté signé, on peut intervenir quand on veut. Le louvetier doit prévenir, au moins 24 heures avant chaque intervention, la direction départementale des Territoires (DDT), la fédération départementale des Chasseurs, l’Office français de la biodiversité (OFB) et la gendarmerie. Pour le sanglier, nous pratiquons le tir de nuit. C’est efficace et on arrive à limiter les dégâts...