« Comme les dirigeants de Tereos, nous constatons que la coopérative a un problème de financement, et qu’il faut trouver une solution, explique Xavier Laude, l’un des membres de l’ADCT. Mais à l’inverse d’eux qui sont à la recherche de partenaires prêts à prendre une participation dans l’entreprise, au risque de perdre la main, nous proposons de nous séparer d’un certain nombre d’actifs, pour récupérer du cash, stabiliser la dette, montrer ainsi notre bonne volonté auprès des banques et regagner leur confiance. » Une vision à l’opposé de celle des dirigeants de Tereos.

Se recentrer sur les activités phares

Le représentant de l’ADCT pense notamment à de petites filiales qui structurellement perdent de l’argent, ou à des participations comme au Kenya ou en Tanzanie. « Nous tenons par contre à certaines activités phares de la coopérative, notamment en France, au sucre et à Syral en amidon, ainsi qu’au sucre au Brésil (Guarani), précise-t-il. Dans un deuxième temps, nous proposons de nous recentrer sur ces activités de la coopérative et de réinvestir dans ces usines pour retrouver des résultats positifs. »

Les trois exclus, candidats aux élections

Xavier Laude annonce également que Gérard Clay, Gilles Bollé et lui-même, qui avaient été exclus de Tereos puis réintégrés, ont décidé de se représenter aux élections des assemblées de région de la coopérative, aux postes de conseiller de région.

« Même si une très grande majorité des conseillers des régions Nord, Nord Littoral et Picardie Ouest de la coopérative sont acquis à la cause de l’ADCT, ils ne peuvent pas à eux seuls, être majoritaires et représenter plus la moitié des 180 conseillers de région de Tereos, reconnaît l’agriculteur du Nord. C’est pourquoi l’ADCT compte sur l’appui de conseillers d’autres régions, qui en leur âme et conscience voteront le 26 juin, pour élire les 13 postes à pourvoir sur 21, au conseil de surveillance de la coopérative. »