pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le secteur des céréales, notamment le débouché de la farine, continue d’être impacté par la pandémie de Covid-19. « D’après le président d’Intercéréales, le débouché boulangerie industrielle serait en baisse de 40 à 50 %, celui de la boulangerie artisanale de 60 à 70 % », souligne FranceAgriMer dans sa note de conjoncture de mi-avril 2020. L’organisme signale également des « difficultés de fret ferroviaire vers des zones portuaires de la façade Atlantique ».

L’organisme a fait un point presse le 16 avril 2020 donnant plus de détails sur le secteur :

D’importants stocks d’huile de colza

Si FranceAgriMer notait une reprise des cours du colza, porté par une hausse du pétrole, la situation est très instable et a fortement évolué depuis le 15 avril 2020. Le 20 avril, le pétrole enregistrait en effet une forte chute. À New York, le baril de « WTI » (West Texas Intermediate), qui sert de référence sur le marché américain, a clôturé à un prix négatif : -37,63 dollars. En Europe, c’est le « Brent » de la mer du Nord qui détermine les prix. Celui-ci se situe pour l’instant autour de vingt dollars.

L’organisme note que la situation en huile de colza reste préoccupante. « Avec l’effondrement de la consommation en biodiesel en France et en UE, les stocks d’huile sont très élevés, et le léger flux d’affaires avec la Chine relevé par un opérateur ne saurait les résorber ».

L’Inde face à des difficultés d’export de sucre

« L’évolution baissière des cours du sucre reste largement déterminée par le prix du pétrole et par le cours du real brésilien/USD », souligne FranceAgriMer. Au Brésil, la production de sucre est en effet plus rentable que celle de l’éthanol. Deux facteurs freinent cependant ces facteurs baissiers : d’une part les « difficultés d’exportations en Inde avec la paralysie logistique du pays du fait du Covid-19 », et d’autre part une récolte « beaucoup moins bonne que prévue en Thaïlande ».

Au 15 avril 2020, le sucre brut était à 224 USD/tonne ; le sucre blanc à 342 USD/tonne (échéance mai 2020). FranceAgriMer signale que cette prime, à un niveau très élevé, « traduit une tension sur l’offre de blanc, avec les difficultés d’exportation du sucre indien généralement livré sur le marché à terme de Londres ».