Les usines du groupe Panzani, qui sont habituellement à l’arrêt le week-end, et la nuit, produisent depuis quelques semaines sans discontinuer. « On travaille sept jours sur sept, 24 heures sur 24, il y a une mobilisation exceptionnelle des ouvriers français », déclare Xavier Riescher, le P-DG du numéro un français.

Même branle-bas de combat autour des lignes de production italiennes de La Molisana, quatrième producteur en Italie. « Depuis le début de février, au niveau de la production, on est à + 50 % en Italie », indique Michel Liquidato, responsable commercial pour la France de la marque de haut de gamme. L’usine unique de Campo Basso, au nord de Naples, a même augmenté de 150 % l’approvisionnement de pays comme la Hongrie ou la Roumanie, indique-t-il.

Adapter la forme des pâtes

Mais l’allongement des horaires ne suffit pas pour satisfaire la demande, à en croire Xavier Riescher, selon qui l’industrie s’est concentrée sur les formes de pâtes les plus simples et a fait le deuil momentané des pâtes les plus tarabiscotées. « Quand vous faites une farfalle, il vous faut deux fois plus de temps que pour faire une coquillette. Parce que c’est complexe, la pâte doit être repincée », ajoute-t-il.

Coquillettes, mais aussi spaghettis, macaronis, penne : l’industrie se concentre sur une dizaine de formats simples, afin de limiter les changements de production. « C’est vrai pour Panzani, pour Barilla, Garofalo, qui fait dans le très haut de gamme. On se concentre sur ce qu’on arrive à produire », assure Xavier Riescher. Autre chose que les clients ne verront plus en rayon : les lots de plusieurs paquets en promotion, afin de simplifier et d’accélérer le conditionnement.