Les consommateurs ne sont pas roulés dans la farine

La production de farine est confrontée à une situation paradoxale : un stock suffisant pour couvrir les besoins, mais un conditionnement et un approvisionnement perturbés. © A. Massiot

Non, il n’y a pas de pénurie de farine en France. Avec les mesures de confinement à cause du coronavirus, la demande pour la farine en paquet de 1 kg explose, et ces derniers se raréfient dans les rayons. Pourtant, les moulins tournent à plein régime, assure la filière de la meunerie.