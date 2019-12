Thierry Blandinières s’est félicité le 17 décembre 2019 lors d’une conférence de presse à Paris des bons résultats financiers du groupe InVivo. L’exercice 2018-2019 confirme la bonne dynamique du plan 2025 qui s’achève avec cinq ans d’avance. Le chiffre d’affaires total a atteint 5,2 milliards d’euros en 2018-2019. Et les fonds propres, qui atteignent 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2019, « ont plus que doublé en cinq ans ».

« Produire plus, produire mieux, avec moins d’intrants »

« Une situation très favorable pour aborder l’avenir et engager une nouvelle phase de croissance », souligne l’Union de coopératives. Avec toujours comme objectif : « produire plus, produire mieux, avec moins d’intrants ». « Les nouvelles technologies rendent possibles ce qui ne l’était pas avant, estime Thierry Blandinières. L’agriculture de précision permet ainsi de sécuriser le rendement de l’agriculteur par hectare en diminuant l’impact des intrants. »

Plan stratégique 2030

Dans ce contexte, InVivo a élaboré son plan stratégique pour 2030, qui sera présenté le 18 décembre 2019 lors de la convention annuelle du groupe. Son objectif : « conduire la transition agricole et alimentaire qui s’impose, pour les coopératives, les agriculteurs et les consommateurs ».

« L’enjeu est d’embarquer nos coopératives dans cette transformation, soutient le directeur général. Les États-généraux de l’alimentation ont déclenché une prise de conscience sur les changements nécessaires. La vague commence à monter, il faut capitaliser sur cette petite musique que l’on entend dans les campagnes. »

Réduire de 50 €/ha le coût de production du blé

Parmi les objectifs du nouveau plan stratégique à horizon 2030, figure la réduction de 50 €/ha du coût de production d’un hectare de blé. C’est ce qu’a indiqué Laurent Martel, directeur général de Bioline In Vivo, filiale du groupe créée en 2016 dont le chiffre d’affaires s’élève à 448,9 M€ en 2018-2019, soit 100 M€ de plus que l’exercice précédent. Cette réduction du coût de production combinera tous les savoirs faire en fertilisation raisonnée, en modulation parcellaire, en agronomie… au travers des services proposés par Bioline.

Certification HVE

En partenariat avec l’Inra, l’union de coopératives souhaite par ailleurs « aider les agriculteurs à obtenir la certification environnementale HVE pour leur exploitation, en leur proposant une offre complète de solutions […] pour maîtriser leur impact carbone et atteindre l’objectif zéro résidu de pesticides. »

Gagner en compétitivité à l’export

À plus court terme, InVivo s’est félicité de la « montée en puissance » de Grains Overseas, créé en juillet 2019 avec les coopératives Axéreal et NatUp. Cette structure leur permet de regrouper des volumes de commercialisation de blé tendre et d’orge vers les pays tiers. « Cela permet d’avoir une seule offre coopérative en France afin de gagner en compétitivité à l’export et se battre à armes égales avec la Russie par exemple », explique Thierry Blandinières. Il explique que Grains Overseas a répondu à des appels d’offres avec l’Algérie. L’objectif est de vendre 2 millions de tonnes (Mt) la première année et monter ensuite à 4 Mt.

Lancement de la plateforme numérique aladin.farm

Le groupe InVivo lance par ailleurs le 18 décembre, la plateforme numérique « aladin.farm », co-construite avec neuf coopératives (Agora, EMC2, Groupe dauphinoise, Maïsadour, NatUp, Noriap, Ocealia, Unéal et Val de Gascogne). « Il s’agit d’une véritable alternative au commerce digital proposé aux agriculteurs », souligne InVivo qui espère toucher 100 000 agriculteurs d’ici à la fin de 2020, via trente coopératives.

