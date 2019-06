pour vous connecter et poursuivre la lecture

En 2018, les trois principales zones de production étaient le Nord-Picardie-Centre avec 49 % des surfaces, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2017 ; la Bretagne (31 %/-4 %) ; le Sud-Ouest (20 %/-1 %). Les surfaces étaient en augmentation de 7 % par rapport à 2017 avec 68 500 ha semés dont 37 % en haricots (-3 % à 25 600 ha par rapport à 2017) et 42 % en pois (+23 % à 29 000 ha par rapport à 2017), qui représentent plus des trois quarts des emblavements.

On dénombrait 4 020 producteurs (+345 par rapport à 2017) et une production de 808 200 t, soit « une baisse de 13 400 t par rapport à 2017 en raison des rendements inférieurs aux prévisions (surtout en carottes) et au taux d’abandon élevé », a souligné Simon Legros, chargé d’études.

Bons rendements en haricots verts

En revanche, les rendements en haricots ont été supérieurs à la moyenne avec 13,9 t/ha soit +0,7 t/ha par rapport à la moyenne quinquennale 2013-2017 et +0,4 t/ha par rapport à 2017. Ce légume est le seul à avoir une valeur nette agricole en hausse avec 1 969 €/ha (+29 €/ha par rapport à la période 2013-2017 et +78 €/ha par rapport à 2017).

Côté fabrication, le tonnage a chuté à 268 000 t égouttées pour les conserves (-27 % par rapport à 2017 alors qu’elles avaient quasiment doublé cette année-là) et monté à 378 000 t en surgelés (+23 % par rapport à 2017 et +20 % par rapport à la moyenne quinquennale 2013-2017).

Pour les surfaces en bio, 56 % étaient occupées par les haricots et 25 % par les pois. L’ensemble des légumes bio représente 3 400 ha soit environ 5 % de la production totale et 29 300 t soit 3 % de la production totale.

Prévisions 2019 : volumes en hausse

Si les prévisions pour 2019 sont à la baisse en termes de surfaces semées à 65 300 ha (-5 %), les volumes sont eux prévus à la hausse de 3 % par rapport aux réalisations 2018 et de 5 % par rapport à la moyenne quinquennale 2014-2018. Les rendements prévisionnels sont en baisse notamment pour les pois, alors que ceux des haricots sont en hausse.