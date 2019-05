« Les importations pâtissent du contrecoup d’importants achats en février de graines de betteraves à la Belgique et l’Allemagne, de graines de tournesol à la Roumanie, à la Bulgarie et aux États-Unis et de vanille à Madagascar », détaille la Direction générale des douanes dans sa note « Le chiffre du commerce extérieur » diffusé ce 7 mai 2019.

Quant aux exportations, elles bondissent de 4,9 %, « tirées par le dynamisme des ventes de blé, avec un pic vers l’Algérie et l’Égypte, et, à moindre niveau, vers Cuba, le Maroc et l’Italie, ainsi que par le bon niveau des livraisons de pommes de terre à la Belgique et aux Pays-Bas ». Le solde agricole atteint 236 millions d’euros en mars, augmentant de 164 millions.