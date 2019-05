pour vous connecter et poursuivre la lecture

Des cours bas à partir d’octobre

Selon les dernières estimations du ministère de l’Agriculture au 1er mai 2019, le début de campagne 2018-2019 du chou-fleur a connu des cours élevés avec des prix situés 39 % au-dessus de la moyenne 2013-2017 en septembre 2019. Puis courant octobre, à la suite d’une vive reprise de la production en Bretagne, les cours ont chuté face à la baisse de consommation et à la concurrence sur les marchés à l’export. Les prix se sont un peu ressaisis courant novembre pour se replier à nouveau en décembre, alors que les mouvements sociaux entraînaient des difficultés de commercialisation.

Un sursis en janvier et une remontée en avril

Selon le ministère, grâce aux exportations et au dynamisme de la consommation pour les légumes d’hiver, les prix se sont ressaisis en janvier 2019. En février 2019, les conditions climatiques exceptionnelles, ainsi que l’arrivée des vacances scolaires, ont impacté négativement la consommation, avec pour conséquence une forte diminution des cours. La tendance à la baisse se poursuit en mars avec l’abondance des volumes en provenance de Bretagne. En avril, alors que l’offre diminue progressivement, les prix se redressent pour se trouver de 20 % supérieurs à ceux d’avril 2018 mais de 5 % inférieurs à ceux de la moyenne 2013-2017.

Une récolte en baisse dans le Nord

La récolte nationale de choux-fleurs de la campagne 2018-2019 serait en repli de 4 % sur un an et de 12 % par rapport à la moyenne 2013-2017 alors que les surfaces restent relativement stables. Le bassin Nord absorbe la quasi-totalité de cette baisse (- 9 % sur un an). La campagne 2018-2019 a connu des conditions défavorables, souvent trop sèches, entraînant des retards de production. Cependant, un sursaut de production est prévu pour ce mois de mai 2019.