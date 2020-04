pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Mise en ligne il y a quelques jours, la plateforme Awa émane du projet européen AgriAdapt, porté en France par l’association Solagro. « Elle permet aux acteurs du monde agricole de prendre conscience des enjeux climatiques, et ensuite d’aborder la question de l’adaptation pour une exploitation agricole », explique Nicolas Métayer, agronome à Solagro.

Du quizz aux fiches

Trois modules sont mis en place : un quizz pour s’autoévaluer sur le thème et apprendre, un jeu de données historiques et de projections, et un ensemble de fiches sur les mesures d’adaptations possibles.

« S’adapter, c’est d’abord faire face à une plus forte variabilité interannuelle, et à des extrêmes climatiques. Cela suppose la mise en place de systèmes qui résistent mieux, plus résilients. Ce que nous souhaitons, c’est que le changement climatique entre en compte dans les prises de décision des agriculteurs, tout comme d’autres paramètres », explique l’agronome.

> À lire aussi : Des outils pour mieux prendre en compte l’évolution du climat (21/11/2018)

Des données localisées au maximum

Température, précipitations, stress thermique de l’épiaison à la floraison, date de redémarrage de la pousse de l’herbe, risque de stress thermique pour les ruminants,… Cette plateforme donne accès, pour une zone donnée (une centaine en France), aux évolutions de plusieurs indicateurs depuis la fin des années 1980, ainsi que des projections sur les trente prochaines années. « Pouvoir visualiser ces données, c’est important et cela génère souvent un déclic », affirme Sylvain Doublet, également agronome pour l’association.

La plateforme Awa sera amenée à être complétée dans l’avenir, avec de nouvelles données et de nouveaux indicateurs. « Nous réfléchissons aussi à présenter les données de plusieurs scénarios climatiques », souligne Nicolas Métayer.