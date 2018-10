Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

D’après FranceAgriMer, 65 % des surfaces nationales de maïs étaient récoltées au 7 octobre, contre 24 % à la même date l’an passé. Le Grand-Est et l’Île-de-France caracolaient en tête avec 90-95 % des surfaces, devant la Bourgogne-Franche-Comté (85 %, 27 % en 2017) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (83 %, 46 % en 2017). En queue de peloton, on retrouvait la Bretagne...