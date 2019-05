Blé : production et consommation en hausse

En Argentine, en Australie, au Canada, dans l’Union européenne, en Russie et en Ukraine, la production de blé pour 2019-2020 sera plus élevée que la campagne précédente. La consommation alimentaire continue d’augmenter en raison de l’évolution des régimes et de la croissance des revenus, notamment dans les régions en développement (Asie et Afrique). L’utilisation fourragère devrait être plus élevée cette année, bénéficiant de prix plus bas. Les stocks de clôture mondiaux devraient croître également, la Chine continuant de représenter environ la moitié du total.

Maïs : niveaux records en Amérique du Sud

La production mondiale de maïs pour 2019-2020 atteindra des records en Argentine et au Brésil et dans une moindre mesure en Ukraine et aux États-Unis, eu égard à l’augmentation de surfaces généralisée dans de nombreux pays. La consommation mondiale continue de dépasser la production, entraînée par une utilisation accrue des aliments pour animaux, en particulier pour la volaille. La Chine tire vers le haut les autres utilisations. Les stocks de clôture mondiaux, quant à eux, sont projetés à la baisse.

Soja : stocks en hausse malgré la baisse de production

La production mondiale de soja pour 2019-2020 devrait encaisser une baisse en raison de la diminution aux États-Unis, en Argentine et au Canada. La production de soja du Brésil devrait en revanche atteindre un niveau record grâce à une augmentation de la superficie et du rendement. Les intentions de semis en Chine devraient augmenter. La consommation mondiale de tourteaux de protéines devrait augmenter. Les stocks mondiaux de soja devraient augmenter, ce qui se traduirait par une augmentation de l’offre malgré une production plus faible.