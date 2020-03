Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

« Le mois dernier, des inquiétudes croissantes concernant la propagation mondiale du coronavirus et une incertitude croissante quant aux implications à plus long terme pour la production et la consommation ont augmenté », indique le Conseil international des céréales (CIC) dans son rapport du mois de mars. Le CIC souligne que des difficultés logistiques pourraient « entraver la distribution des intrants agricoles et perturber les travaux de printemps ». Il estime à ce stade que « les intentions de semis seront respectées », mais que les projections sur l’offre et la demande sont provisoires jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse. Baisse des stocks mondiaux de maïs, hausse en blé Selon le CIC, la production totale mondiale de céréales (blé et céréales secondaires) en 2020-2021 « atteindrait un nouveau sommet de 2 223 millions de tonnes (Mt) », soit environ 2 % de plus que la campagne passée. Il table sur une augmentation de la demande, entraînant une baisse des stocks de report. « Encore une fois, cela est principalement lié à une baisse des stocks de maïs en Chine, qui compense largement l’accumulation de ce grain aux États-Unis », souligne le CIC. Les stocks de blé sont, eux, prévus à un niveau record (289 Mt contre 275 Mt en 2019-2020), entraînés par des hausses en Chine et en Inde. > À lire aussi : Céréales, en route vers une production record de blé (03/03/20) 7 % de soja produit en plus En ce qui concerne le soja, « en supposant un rebond de la superficie américaine, la production mondiale en 2020-2021 devrait augmenter de 7 % en glissement annuel » à 366 Mt, estime le CIC. La demande mondiale d’importation devrait provisoirement atteindre un sommet à 157 Mt. H.Parisot

