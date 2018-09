D’après les estimations du Copa et de la Cogeca, les productions européennes de céréales et oléagineux accusent une diminution d’environ 10 % par rapport à l’an passé.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 55% Vous avez parcouru 55% de l'article

Les collectes européennes de céréales et oléagineux chutent respectivement de 12,2 % et 8,2 % selon les estimations du Copa et de la Cogeca publiées le 19 septembre 2018. La première atteint à peine 273 millions de tonnes (Mt) contre 311 Mt en 2017, et la seconde 30,7 Mt contre 33,5 Mt.