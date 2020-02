La propagation du coronavirus nCov 2019 fait partie des plus grosses incertitudes des marchés de commodités. La baisse de consommation des ménages chinois qu’il pourrait entraîner fait craindre un ralentissement économique mondial, se répercutant depuis plusieurs jours sur les cours de toutes matières premières agricoles. Pour Jean-Yves Chow, analyste pour la banque japonaise Mizuho, il y a une « surréaction » des opérateurs.

Un mouvement de panique

« On ne le sent pas trop en Europe, mais en Asie c’est vraiment la panique », a-t-il affirmé à l’occasion du Paris Grain Day le 31 janvier 2020. Les corrections réalisées sur les marchés ont été « très fortes », et ont touché de nombreuses commodités. « Même le café, alors que la Chine n’est pas vraiment un pays consommateur », a-t-il indiqué.

Mais selon lui, il s’agit surtout d’un mouvement de panique. Il a assuré que « la population chinoise va continuer à manger ». Selon lui, les deux prochains mois vont être décisifs dans ce contexte d’incertitudes. Il a cependant souligné que la plus grande question reste l’après-peste porcine africaine qui touche les élevages chinois.

Le fret maritime perturbé

D’autres impacts, plus indirects, sont également en jeu. « Alors que le marché du Panamax était déjà au plus bas, il commence à être impacté. On voit de plus en plus d’armateurs qui ne veulent plus aller en Chine. Cela peut avoir un impact sur la disponibilité des bateaux », a pour sa part indiqué Jean-Philippe Everling, directeur général de Transgrain.

H.P. avec l’AFP