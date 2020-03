Les premières projections de l’offre et de la demande de blé en 2020-2021 indiquent un niveau record pour la production et une nouvelle accumulation de stocks, mais la croissance des stocks est à nouveau concentrée en Chine et en Inde. La superficie récoltée dans le monde en 2020-2021 devrait croître de 1 %, principalement en raison d’un rebond aux États-Unis, mais la superficie mondiale d’orge pourrait diminuer de 1 % en raison de rendements potentiellement plus faibles. Surtout en raison d’un rebond aux États-Unis, la superficie mondiale de soja 2020-2021 pour la récolte devrait augmenter de 4 % en glissement annuel.

2 172 Mt de céréales en 2019-2020

« En tenant compte des ajustements à la hausse pour le blé, le maïs et l’orge, l’estimation de la production mondiale totale de céréales (blé et céréales secondaires) en 2019-2020 est de 2 millions de tonnes (Mt), plus élevée que celle du mois dernier, à 2 172 Mt », indique le CIC (Conseil international des céréales) dans son rapport de février 2020.

« Des récoltes records de blé et d’orge ont plus que compensé une récolte de maïs plus faible pour porter la production mondiale totale de céréales (blé et céréales secondaires) en 2019-2020 à 1 % de plus en glissement annuel, à 2 172 Mt, la deuxième plus importante de l’histoire », ajoute le CIC.

Des stocks de soja en baisse de 30 %

« Malgré les perspectives de récoltes abondantes en Amérique du Sud, la production mondiale de soja devrait chuter de 5 % en glissement annuel en 2019-2020 suite à une chute de la production américaine, en baisse de près de 24 Mt, souligne aussi le CIC. Alors qu’un nouveau pic de la consommation est prévu, l’expansion annuelle de 2 % est inférieure à la tendance et reflète les attentes d’une croissance marginale en Chine. »

Surtout en raison d’une forte contraction des stocks américains, les stocks mondiaux devraient baisser de près de 30 % en glissement annuel, pour atteindre un niveau inférieur à la moyenne de 39 Mt. Le commerce pourrait augmenter légèrement en 2019-2020 sur des expéditions plus importantes vers l’Asie en particulier.