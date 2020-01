« La moisson mondiale toutes céréales confondues en 2019/20 devrait être la deuxième plus grosse récolte jamais enregistrée, à 2 170 Mt (+1 % d’une année sur l’autre), car une hausse des moissons de blé et d’orge fait plus que compenser une production de maïs moindre », résume le CIC. La production du maïs a été ajustée, et est relevée de 3 Mt pour les États-Unis, et de 5 Mt pour la Chine.

La consommation de céréales devrait s’afficher en hausse de 1 % (à 2 194 Mt), dépassant l’offre. Les stocks mondiaux diminuent pour la troisième année consécutive, à 599 Mt, leur plus bas niveau en quatre ans.

Hausse des surfaces de blé

Le chiffre de l’Inde ayant été revu à la hausse, la projection de superficie moissonnée mondiale de blé en 2020/21 augmente pour atteindre 220 millions d’hectares, soit environ 1 % de plus que l’an dernier. « Les projections préliminaires de l’offre et la demande suggèrent une moisson mondiale de blé légèrement plus grosse et, si l’on mise sur une hausse de la consommation, on pourrait tout de même assister à une nouvelle augmentation des stocks à la fin de la campagne », estime le CIC.

Des moissons records à venir en soja

« À l’instar du Brésil, plusieurs producteurs de soja pourraient battre des moissons records en 2019/20 », poursuit le CIC. Cependant, les États-Unis ont fait la plus petite récolte en six ans, impactant la production mondiale, en recul de 19 Mt par rapport à l’année précédente, à 342 Mt. « Avec une offre plus tendue que l’an dernier, et une consommation qui grimpe à un nouveau sommet, les stocks de report devraient se contracter d’un tiers d’une année sur l’autre, à 36 Mt, y compris les inventaires américains qui eux sont divisés par deux. »