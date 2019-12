En Europe de l’Est, y compris dans le sud de la Russie et l’est de l’Ukraine, la vernalisation des céréales d’hiver prend du retard à la suite des températures plus douces que la moyenne, affirme la Commission européenne dans une note publiée le 16 décembre 2019. « La situation actuelle est délicate, car les cultures d’hiver dans bon nombre de ces régions sont sous-développées en raison d’un semis retardé et de conditions d’humidité du sol inadéquates », indique-t-elle. Ces conditions, combinées à une tolérance au froid réduite, les rendent « particulièrement vulnérables aux dommages causés par le gel ».

Céréales endommagées

Vers le 20 novembre, une vague d’air froid a atteint la moitié sud de la Russie et l’est de l’Ukraine (de –13°C à –20°C, voire localement –25°C). Le modèle de suivi des dégâts de gel suggère de « légers dommages » sur blé d’hiver dans l’est de l’Ukraine et le long de la frontière occidentale de la Russie, et des « dommages modérés (localement considérables) » plus à l’est en Russie. « Une nouvelle intrusion d’air froid pourrait causer des dommages considérables dans les zones où la couverture de neige est insuffisante pour fournir une isolation thermique ».

Simulation des dégâts liés au gel sur céréales à paille au 9 décembre 2019. © Commission européenne

Des pluies attendues en Ukraine

En Ukraine, la sécheresse s’est poursuivie sur la période du 1er novembre au 10 décembre, « les pluies éparses survenues en novembre étant insuffisantes pour améliorer sensiblement les conditions d’humidité du sol ». La Biélorussie et la Pologne manquent également de précipitations. Les conditions se sont en revanche améliorées par rapport au mois dernier en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Russie et en Turquie, grâce à des pluies bénéfiques à la fin du mois de novembre.