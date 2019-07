Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 56% Vous avez parcouru 56% de l'article

Dans son dernier rapport Céré’Obs sur les stades et l’état des céréales à paille, FranceAgriMer informe que la récolte d’orge d’hiver avait atteint 22 % (contre 1 % la semaine passée et 76 % l’an dernier) au 1er juillet. Les régions les plus avancées étaient notamment la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Les conditions de culture (« bonnes à très bonnes ») évoluent, quant à elles, de 75 à 73 % (71 % en 2018). La récolte de blé tendre avait pour sa part tout juste commencé dans le sud de la France (3 % en 2018). La note de conditions de culture « bonnes à très bonnes » avait elle aussi été révisée à 75 % (80 % la semaine passée et 73 % en 2018 à ce stade). Les récoltes de blé dur atteignaient au début de juillet 6 % (0 % la semaine dernière et 7 % l’an dernier) de la collecte, le Languedoc-Roussillon et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, étant les deux régions les plus avancées.

Dans son dernier rapport Céré’Obs sur les stades et l’état des céréales à paille, FranceAgriMer informe que la récolte d’orge d’hiver avait atteint 22 % (contre 1 % la semaine passée et 76 % l’an dernier) au 1er juillet. Les régions les plus avancées étaient notamment la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Les conditions de culture (« bonnes à trè...