« Réussir ou pas la commercialisation de ses céréales n’est pas une question de chance. C’est du travail et de la méthode », déclarait Sébastien Poncelet, fondateur de la start-up Captain Farmer, mardi 3 décembre 2019 à l’occasion du lancement du guide « Comment réussir sa commercialisation ? »

Ce document, disponible gratuitement sur le site de la start-up, se veut « simplifier la prise de décision des céréaliers ». Pour cela, 10 étapes croissantes permettent au producteur de se familiariser avec des notions essentielles comme la volatilité des prix, premier enjeu des exploitations agricoles, et d’acquérir la bonne méthode.

Élaborer son plan de commercialisation des céréales

Par des questions simples et ludiques, le producteur peut déterminer s’il souhaite ou non déléguer sa commercialisation et se fixer un objectif de vente réaliste. Le guide permet aussi d’approfondir des notions plus complexes comme les marchés à terme ou les options pour finalement élaborer son plan de commercialisation.

La start-up a déjà lancé en octobre dernier une application d’aide à la décision pour rendre plus efficace la commercialisation. Celle-ci se décline en trois niveaux de conseils, plus ou moins personnalisés avec la possibilité d’échanger avec un expert des marchés des grains. L’application compte aujourd’hui 400 téléchargements.