Quel impact les températures de la semaine écoulée pourraient avoir sur les céréales ?

Tout d’abord je tiens à souligner l’aspect tout à fait exceptionnel de ce type d’épisode de chaleur, à la fois en termes d’intensité et de durée. En France, nous manquons de références quant aux possibles impacts sur des cultures à forte biomasse avec beaucoup d’épis et de surface évaporante.

Moins bon remplissage des grains

Il est évident que nous devrions avoir un gradient Sud-Nord avec des blés dont le remplissage des grains est quasi terminé (Berry, Beauce) et d’autres au stade laiteux pâteux (Hauts-de-France), plus exposés. Comment va s’opérer le remplissage alors même que les températures supérieures à 35°C surviennent avec des sols dont la réserve utile est souvent réduite ? Dans ces conditions, nous savons que les plantes ont plus de difficultés à se refroidir en évaporant de l’eau. L’impact le plus probable tient au moins bon remplissage des grains, ce qui pourrait se traduire par de plus petits PMG (poids de mille grains).

Sur les orges de printemps, les dégâts pourraient être supérieurs avec des grains plus petits et donc une affectation du calibrage.

La qualité peut-elle pâtir de la chaleur ?

Sur blé, le moindre remplissage entraîne une concentration en protéines. Toutefois, leur qualité peut être modifiée induisant un comportement différent des farines. Le phénomène est le même en orge brassicole (sur l’amidon et les enzymes), ce qui devra conduire les industriels à bien qualifier les propriétés de leurs lots avant utilisation.

Enfin, nous savons qu’un stress tardif a tendance à réduire la dormance des grains. Du coup, en cas d’annonce d’une période pluvieuse, cela peut conduire à prioriser les travaux et à réfléchir aux allotements.