Le Brésil devrait augmenter sa production agricole de céréales et oléagineux de 4,9 % en 2018-2019, grâce à des conditions climatiques favorables permettant une forte hausse de la seconde récolte de maïs de l’année, selon les prévisions de la Compagnie nationale d’approvisionnement (Conab).

Selon les prévisions de la Conab (Compagnie nationale d’approvisionnement) publiées le 11 juin, la production brésilienne de céréales et oléagineux en 2018-2019 pourrait atteindre 238,9 Mt. Cela représente une croissance de 4,9 % (+11,2 Mt par rapport à 2017-2018). La superficie plantée devrait s’établir à 62,9 Mha (+1,9 %). Les augmentations les plus marquantes concernent le soja (+672 800 ha) et le maïs de seconde récolte (+795 300 ha).

Deuxième récolte historique

L’augmentation de la production de céréales et oléagineux est tirée essentiellement par la deuxième récolte de maïs de la saison, qui devrait atteindre 70,7 Mt, enregistrant un bond de 31,1 % en un an. La production de maïs de première récolte est, quant à elle, estimée à 26,3 Mt, avec une surface en baisse de 2 %. Au total, le Brésil devrait donc produire 97 Mt de maïs cette année (+20,2 %), sa deuxième meilleure récolte historique.

Bons rendements en soja

Grâce à l’anticipation de la récolte de soja, réalisée avant le second semis de maïs, les producteurs ont profité d’une « exploitation intégrale de la fenêtre climatique, suscitant des perspectives de bon rendement dans les champs », souligne l’organisme gouvernemental.

Annoncée en baisse (–3,7 %) par rapport à la récolte record de l’an dernier, la production de soja, estimée à 114,8 Mt, devrait être la seconde plus importante jamais enregistrée par le pays, rapporte la Conab.

Le Brésil est le deuxième producteur de soja et le troisième producteur de maïs au monde.