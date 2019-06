« Les prévisions montrent un changement de tendance avec des températures plus élevées et au-dessus des normales saisonnières », indiquent les analystes de CHS Hedging. Même si les chances de précipitations restent de leur côté « au-dessus des normales saisonnières », ce temps plus chaud apporte un peu de répit après plusieurs semaines de pluies intenses et de températures fraîches dont les semis de maïs et de soja ont particulièrement souffert.

Les agriculteurs pourraient avoir le temps de semer un peu plus de soja que prévu et les températures plus élevées pourraient donner un coup de pouce au développement des semis en terre.

L’annonce d’une commande de 145 000 tonnes de soja n’a pas suffi à redresser les cours de l’oléagineux.

Du côté du blé, les cours sont soudainement passés dans le vert après la publication d’un rapport des autorités canadiennes montrant que les agriculteurs avaient semé dans le pays moins de blé qu’en 2018 et moins que prévu en avril.

Les acteurs du marché continuent par ailleurs d’ajuster leurs positions à l’approche de la diffusion vendredi du rapport trimestriel des autorités américaines sur les superficies réservées à chaque culture.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, contrat le plus actif actuellement, a terminé à 4,4325 dollars, contre 4,4750 dollars mardi à la clôture.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, désormais le plus échangé, a clôturé à 5,4650 dollars, contre 5,4000 dollars la veille.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, a terminé à 8,9425 dollars, contre 9,0350 dollars mardi soir.