Bourse de Chicago

Maïs, blé et soja en légère baisse

-424 min

Les cours du maïs, du blé et du soja se sont effrités à la Bourse de Chicago ce 8 avril 2020, les investisseurs restant dans l’attente du prochain rapport de l’USDA, demain soir. © GFA

Les cours du maïs, du blé et du soja à la Bourse de Chicago ont très légèrement reculé ce mercredi 8 avril 2020, dans un marché sans élan en attendant l’issue d’une réunion cruciale pour le marché du pétrole et un rapport du ministère américain de l’Agriculture sur l’offre et la demande des produits agricoles.