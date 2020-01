Les cours du maïs coté à Chicago sont tombés jeudi au plus bas depuis un mois et demi dans un marché s’interrogeant sur les achats de produits agricoles américains auxquels la Chine s’est engagée dans un accord commercial préliminaire signé mercredi. Ceux du blé et du soja ont aussi reculé.

Selon le texte de l’accord commercial signé à la Maison Blanche par le président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He, la Chine s’est engagée à acheter au cours des deux prochaines années pour 32 milliards de dollars de produits agricoles de plus qu’en 2017 (24 milliards de dollars) : 12,5 milliards supplémentaires en 2020 et 19,5 milliards en 2021.

> Voir aussi : Accord Chine-USA — 200 milliards de dollars d’importations supplémentaires (16/01/2020)

« Les acteurs du marché agricole sont heureux qu’un accord de phase 1 soit signé après des mois d’attente, mais des questions persistent sur le texte, ce qui incite à une célébration mesurée », notent les analystes d’Allendale. Plusieurs analystes ont exprimé leur scepticisme sur la capacité ou la volonté de la Chine à respecter ses engagements en termes d’achats agricoles.

Ventes à l’étranger meilleures que prévu

Les cours n’ont par ailleurs pas réagi à la ratification par le Congrès américain d’un accord liant États-Unis, Mexique et Canada (AEUMC). Le Mexique est l’un des principaux importateurs de blé, de soja et de maïs américains.

> Voir aussi : Libre-échange — Les accords commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le Mexique se précisent (08/01/2020)

Les prix du maïs et du blé n’ont pas non plus profité de ventes à l’étranger meilleures que prévu, selon les chiffres hebdomadaires du ministère américain de l’Agriculture. Les ventes de soja à l’étranger ont, elles, été conformes aux attentes des analystes.

• Le boisseau de blé pour livraison en mars, le plus actif, a fini à 5,6525 dollars contre 5,7325 dollars à la précédente clôture (-1,40 %).

• Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, également le plus échangé, a terminé jeudi à 3,7500 dollars contre 3,8750 dollars la veille (-3,10 %).

• Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 9,2400 dollars contre 9,2875 dollars mercredi (-0,51 %).

> Voir aussi : cours et marchés agricoles pour la France avec analyses et tendances