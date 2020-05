L’USDA, le ministère américain de l’Agriculture, a fait part ce vendredi, dans son système recensant les plus grosses ventes au quotidien, de commandes portant sur 120000 tonnes de soja pour des destinations non précisées. Cette vente fait suite à d’autres commandes importantes de maïs et soja annoncées mardi et jeudi.

Les acteurs du marché rassurés

« Cela conforte les chiffres des derniers jours sur les exportations et permet aux cours de poursuivre leur hausse », relève Steve Georgy de la maison de courtage Allendale. Les acteurs du marché ont aussi été rassérénés par des déclarations affirmant que Chinois et Américains avaient repris langue pour promettre d’appliquer leur accord commercial préliminaire.

Cet accord prévoit notamment que la Chine achète d’importantes quantités de produits agricoles aux États-Unis. Les cours ont également été soutenus par la progression des prix du pétrole, qui influencent ceux de l’éthanol, fabriqué aux États-Unis à partir de maïs ou de soja.

Vague de froid en vue

« L’anticipation d’une vague de froid sur la partie est du Midwest pourrait aussi affecter les plants de soja », estime Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Les acteurs surveilleront à cet égard la diffusion lundi du rapport hebdomadaire sur l’avancée des semis et la qualité des récoltes.

« Certaines zones de production de blé pourraient aussi geler mais le marché semble ne pas avoir voulu accorder une prime de risques aux cours » de la céréale, ajoute Brian Hoops.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,1925 dollars contre 3,1800 dollars jeudi (+0,39 %).

Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,2200 dollars contre 5,2250 dollars à la précédente clôture (-0,10 %).

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,5050 dollars contre 8,4425 dollars la veille (+0,74 %).

AFP