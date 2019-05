Bourse de Chicago

Le soja, victime collatérale des tensions entre Trump et la Chine

15 h

Le cours du soja a chuté ce 6 mai 2019 à Chicago et emporté avec lui le maïs et le blé, après un brutal durcissement du climat commercial entre Pékin et Washington lorsque le président américain Donald Trump a menacé d’élargir les droits de douane imposés à la Chine.