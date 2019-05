Le cours du soja a reculé à Chicago le mercredi 8 mai 2019, les courtiers demeurant échaudés par le climat d’incertitudes régnant autour des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Le maïs a également baissé tandis que le blé s’est stabilisé.

Alors que des émissaires chinois sont attendus jeudi et vendredi à Washington pour de nouvelles négociations, le marché demeurait inquiet d’un nouvel enlisement des tractations entre les deux pays. En cause, la menace dimanche du président américain Donald Trump de durcir dès vendredi les tarifs douaniers punitifs qu’il impose à Pékin depuis près d’un an. Trump essaie de rassurer le marché Le président américain a toutefois tenté de rassurer les investisseurs mercredi dans un tweet en affirmant que les Chinois « venaient désormais aux États-Unis pour nouer un accord ». Malgré ces tentatives d’apaisement, « les marchés réagissent toujours aux tweets de Trump », a signalé Jack Scoville, de Price Futures Group. Sur le front des échanges, le soja importé par la Chine en avril l’a été majoritairement du Brésil, ont observé les analystes de la Commerzbank mercredi, citant des statistiques chinoises. La Chine néglige depuis plusieurs mois le soja américain dont elle est pourtant traditionnellement un très gros acheteur. Météo compliquée pour le maïs Le cours du maïs a également été affecté par cette situation commerciale, alors que la météo se dégrade pourtant aux États-Unis, un élément normalement moteur de la hausse. « Davantage de pluies sont attendues dans la région des Plaines, le Midwest et le Delta (du Mississippi) cette semaine », ont noté les analystes de la maison de courtage Allendale. Les agriculteurs américains accusent déjà un fort retard dans les semis de maïs cette année, et pourraient envisager une production moins abondante qu’anticipé, d’où le recul habituel des cours lorsque des nouvelles de ce type surviennent. Le blé s’est quant à lui plutôt stabilisé en l’absence de nouvelles d’importance. Le boisseau de soja pour livraison en juillet, désormais le plus actif, a terminé à 8,2725 dollars, contre 8,3075 dollars mardi. Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, le plus échangé, a fini à 4,3900 dollars mercredi, contre 4,3950 dollars à la fermeture mardi. Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, également le contrat le plus actif, a clôturé à 3,6425 dollars, contre 3,6650 dollars mardi. AFP

