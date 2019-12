Les céréales s’accrochent à l’espoir d’un accord commercial USA-Chine

Les prix du blé restaient soutenus lundi à la mi-journée, sur le marché européen à terme Euronext des matières premières, dépassant 189 euros la tonne sur l’échéance la plus rapprochée, au plus haut depuis juin, les acteurs du marché espérant la signature d’un accord commercial entre Pékin et Washington début janvier.