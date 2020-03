Selon le rapport hebdomadaire du ministère américain, les États-Unis ont vendu 345 000 tonnes de soja la semaine dernière, soit bien moins que les prévisions des analystes, qui s’attendaient à des chiffres compris entre 500 000 et 1,03 million de tonnes.

Avec 769 200 tonnes vendues, le maïs s’est lui établi dans la fourchette basse des attentes et les ventes de blé (542 400 tonnes) ont été à peu près conformes aux attentes moyennes.

Un impact sur les quantités de soja cultivées

Le soja a par ailleurs enregistré un repli technique après avoir atteint un plus haut en six semaines en cours de séance, dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon Kathleen Murphy de CHS Hedging, le pic atteint par l’oléagineux plus tôt s’explique notamment par le relèvement des taxes à l’exportation sur le soja argentin, qui rend le soja américain plus compétitif. « La nouvelle hausse des taxes en Argentine devrait avoir un impact sur les investissements agricoles et sur les quantités de soja cultivées en Argentine », souligne l’experte.

Le soja américain continue toutefois de souffrir de l’absence de commandes significatives en provenance de Chine, alors que Pékin s’est engagé en janvier à augmenter ses achats de produits agricoles aux États-Unis. Mercredi, le ministre américain de l’Agriculture Sonny Perdue a annoncé à des parlementaires que ces commandes commenceraient à se matérialiser à la fin du printemps et au début de l’été.

• Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,8175 dollars contre 3,8500 dollars à la précédente clôture (-0,84 %).

• Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,1875 dollars contre 5,1825 dollars mercredi (+0,10 %).

• Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,9700 dollars contre 9,0725 dollars la veille (-1,13 %).

