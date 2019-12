Bourse de Chicago

Le marché du blé au plus haut depuis un an et demi

27.12.19

Les cours du blé ont augmenté ce 27 décembre 2019 à la Bourse de Chicago. @ GFA

Les prix du blé ont enregistré leur troisième hausse consécutive ce 27 décembre 2019 à la Bourse de Chicago. Ils atteignent un niveau plus vu depuis août 2018, à l’issue d’une séance plutôt calme, entre Noël et le Nouvel An. Ceux du maïs ont aussi progressé, tandis que le soja s’est replié.