Bourse de Chicago

Le marché du blé au plus haut depuis 2018, se replie

-464 min

Les cours du blé sont montés à leur plus haut ce 22 janvier 2020 à la Bourse de Chicago depuis 2018, avant de terminer la séance en baisse. @ GFA

Le prix du blé a terminé en baisse ce mercredi 22 janvier 2020 à la Bourse de Chicago, après avoir grimpé à son plus haut niveau en séance depuis un an et demi. Le prix du soja a légèrement reculé tandis que celui du maïs a progressé.