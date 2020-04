La chute de l’or noir, en particulier le WTI coté à New York qui a perdu près de 25 % ce lundi, a pesé, par ricochet, sur l’éthanol, ce biocarburant fabriqué à partir de maïs. Les mesures de confinement mises en place à cause du Covid-19 pour limiter la propagation du coronavirus ont en effet conduit à un ralentissement de la production d’éthanol aux États-Unis et à un effondrement de la consommation, ce qui a fait baisser le cours du maïs.

Les semis avancent bien aux États-Unis

Par ailleurs, « le rapport sur l’état d’avancement des semis devrait montrer que les cultures de maïs progressent bien », note Michaela White de CHS Hedging. Selon les projections des analystes, le ministère de l’Agriculture (USDA) devait indiquer lundi en fin de journée que 20 à 25 % du maïs a été semé à la fin de la semaine dernière, contre 7 % la semaine précédente.

Les semis de soja devraient être réalisés entre 5 et 7 % (2 % la semaine précédente) et ceux de blé dur rouge de printemps entre 16 et 18 % (7 % la semaine précédente). Le soja a légèrement baissé en l’absence de l’annonce d’une nouvelle vente à l’étranger dans le système au jour le jour de l’USDA. La semaine dernière, des exportations privées à destination de la Chine et du Mexique avaient été recensées.

Le blé a, pour sa part, touché un plus bas en un mois avec les prévisions d’un temps plus favorable dans les régions productrices d’Europe et de la mer Noire, suggérant une offre plus abondante.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé lundi à 3,1325 dollars contre 3,2300 dollars vendredi (-3,92 %).

Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,2475 dollars contre 5,3050 dollars à la précédente clôture (-1,08 %).

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,3650 dollars contre 8,3950 dollars vendredi (-0,36 %).