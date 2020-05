Le cours du maïs coté à Chicago a fini en hausse mardi malgré des estimations du ministère américain de l’Agriculture (USDA) prévoyant un record de production de la céréale. Le soja et le blé ont un peu baissé.

Dans son rapport mensuel sur l’offre et la demande de produits agricoles dans le monde, l’USDA (ministère américain de l’Agriculture) a tablé sur un total de 16 milliards de boisseaux de maïs (environ 406 millions de tonnes) produits aux États-Unis pour la campagne de 2020-2021, ce qui représenterait un plus haut historique et ferait donc gonfler l’offre.

Les stocks de fin de campagne de la céréale sont, quant à eux, estimés à 3,32 milliards de boisseaux (84 millions de tonnes), soit une hausse de près de 60 % par rapport aux prévisions pour 2019-2020.

Des stocks de blé et de soja en hausse

Ces derniers chiffres étaient toutefois largement anticipés par les acteurs du marché en raison d’une chute de la demande, liée en grande partie à la pandémie de coronavirus. La consommation d’éthanol, un biocarburant fabriqué à partir du maïs, s’est ainsi écroulée avec l’arrêt quasi total du transport international dû aux mesures de confinement.

Concernant le blé et le soja, les projections de l’USDA sur les stocks de fin de campagne américains se sont révélées supérieures aux attentes du marché, ce qui a pesé sur leurs prix respectifs.

L’oléagineux n’a par ailleurs pas profité de l’annonce mardi d’une vente de 136 000 tonnes de soja à destination de la Chine.

Les courtiers ont par ailleurs digéré la publication lundi soir du rapport hebdomadaire de l’USDA sur l’avancée des semis et la qualité des récoltes aux États-Unis.

Selon ce document, à l’issue de la semaine dernière, le maïs avait été semé à 67 % (en dessous des attentes du marché), le soja à 38 % (dans la fourchette basse des attentes) et le blé rouge de printemps à 42 % (en dessous des attentes)

53 % des cultures de blé d’hiver sont, quant à elles, jugées bonnes à excellentes, soit une baisse de 2 % par rapport à la semaine précédente.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé mardi à 3,2225 dollars, contre 3,1850 dollars lundi (+1,18 %).

Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,1450 dollars, contre 5,1725 dollars à la précédente clôture (–0,53 %).

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,5200 dollars, contre 8,5550 dollars la veille (–0,35 %).